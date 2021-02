Erstmalig in diesem Jahr gebe es alle Gäste- und Erlebnisführungen Kitzingens in einer Broschüre zusammengefasst. Diese sei ab sofort in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße 36 (per call & collect/per Post) erhältlich, oder auf der Webseite www.visit-kitzingen.de zum Download verfügbar. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Neben den klassischen Altstadtführungen gebe es auch ein großes Spektrum an Erlebnisführungen zu verschiedenen Themenbereichen, wie zum Beispiel Kultur, Gewand, Kulinarik und Natur. Die breite Führungs-Palette sei für jedermann interessant und biete wissenswerte Fakten und Hintergründe zu Sehenswürdigkeiten des städtischen und kulturellen Lebens, die beim täglichen Vorbeigehen nicht wahrgenommen würden und so in den Mittelpunkt gelangten.

Stadtführung in Mundart

Neue Gästeführungen seien kreiert und sind in der Broschüre mit aufgenommen worden. So könne man bei der Irreführung einmal Kitzingen ganz improvisiert spontan und individuell abgepasst erleben. Sprichwörtlich gehe es bei einer neuen Tour „Das schlägt dem Fass den Boden aus“ zu. Das Kitzinger Kätherle und Frech-Fromm-Fränkisch Urgestein Karin Böhm laden zur mittelalterlichen Stadtführung in Mundart ein, die nicht nur vor Sprichwörtern strotzt, sondern auch feuchtfröhlich von regionalen Weinen begleitet wird.

Viele der Führungen finden zu festen Terminen statt, so dass sie Einzelreisenden und Kleingruppen die Möglichkeit bieten, Kitzingen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu entdecken. So könnten sowohl Gäste als auch Einheimische die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten in Kitzingen nachspüren und unter fachkundiger Leitung kennenlernen.

Angebote für Gruppen

Daneben gebe es auch Angebote für Gruppen, damit der Betriebsausflug, das Klassentreffen oder der Wochenendausflug mit Familie oder Freunden zum echten Höhepunkt werde. Kurzentschlossene könnten ab April wieder an den einstündigen Altstadtführungen teilnehmen, die bis Ende Oktober regelmäßig jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr stattfinde.