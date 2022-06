Kitzingen vor 1 Stunde

Gästeführung durch Kitzingen für einen guten Zweck: Ziel ist noch geheim

Marlene Hofmann ist Gästeführerin der ersten Stunde. Genau diese Erfahrung will sie für eine besondere Spendenaktion nutzen, wie die Stadt Kitzingen in einem Schreiben mitteilt, dem auch die folgenden Informationen entnommen sind. Nachdem Hofmanns erster Anlauf im November des vergangenen Jahres wegen Corona abgesagt werden musste, lädt sie nun am Freitag, 17. Juni, ab 18 Uhr, zu einer Stadtführung durch Kitzingen ein, deren Erlös einem guten Zweck dienen soll. Treffpunkt ist an der Tourist-Information. Eine Gebühr ist nicht zu entrichten, stattdessen wird Marlene Hofmann am Ende ihrer Führung um eine Spende für die Menschen an der Ahr bitten.