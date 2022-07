Wie hat sich der Mensch seine Gärten durch die Jahrhunderte erträumt? Welche Werte und Ideen stecken dahinter, welchen Nutzen hat er sich davon versprochen? Diesen und anderen Fragen geht die Wanderausstellung "Gärten in Unterfranken – Mensch & Natur im Porträt" nach, welche das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim vom 23. Juli bis 27. November zeigt.

Ob Erholung, Ernährung oder Demonstration von Macht und Reichtum: Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen Gärten angelegt haben und weiterhin anlegen, wie es in der Ankündigung heißt. Diese gartenkulturelle Vielfalt spiegele sich auch in der reich bebilderten Ausstellung, die sich an ein breites Publikum richtet, an Gartenliebhaber, Naturfreunde und Familien. Sie stellt attraktive unterfränkische Gärten – vom Schlosspark, dem Terrassen-, Therapie- oder Grabengarten bis zum Nutzgarten – in den Fokus. Gleichzeitig gibt sie einen historischen Überblick über die Gartenentwicklung in unserer Region. Mitmach-Elemente, Tast- und Schauobjekte unterstreichen die Sinnlichkeit des Themas "Garten".

In Mönchsondheim spielte der ländliche Nutzgarten schon immer eine bedeutende Rolle. Begleitend zur Sonderausstellung werden in den Sommermonaten "Natur auf der Spur"-Workshops angeboten, die die Verwendung der Erträge aus dem eigenen Garten thematisieren. Interessierte erfahren beispielsweise, wie sich Tees aus heimischen Kräutern und Früchten für die kalte Jahreszeit herstellen lassen oder wie verschiedene Gemüsesorten durch Fermentation konserviert werden können.

Am ersten Sonntag im Oktober steht beim Herbst- und Kelterfest dann die Ernte im Mittelpunkt. Das Museum zeigt gemeinsam mit den Mönchsondheimer Dorfbewohnerinnen und Bewohnern, wie landwirtschaftliche Erntearbeiten früher von statten gingen.

Weitere Infos unter Tel.: (09326) 1224 oder im Internet: www.kibu-museum.de