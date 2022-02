Endlich wieder Turnierluft – nach beinahe zwei Jahren coronabedingter Pause hat der Deutsche Verband für Garde- und Schautanzsport wieder die sonst alljährliche Turniersaison gestartet. Am vergangenen Wochenende waren die Mannschaften und Solisten dabei in der Dettelbacher Maintalhalle zu Gast.

Der Jugendtanzsportclub (JTSC) Dettelbach zählt seit vielen Jahren zu dem verlässlichen Kreis der Vereine, die die Ausrichtung eines Turniers übernehmen. In den Zeiten vor der Pandemie kam dies schon einem Kraftakt gleich. Über 100 Helfer mussten Jahr für Jahr organisiert werden. Aber: Der Verein verfügt über ein eingespieltes Team. Viele Handgriffe waren Routine. Jeder hatte seine Aufgabe. Doch aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden neuen Vorschriften musste jetzt vieles umgekrempelt werden. Aus dem Kraftakt wurde eine echte Herkulesaufgabe. Wie plant man in dem Labyrinth einer Mehrzweckhalle eine Einbahnstraße, sodass Aktive, Betreuer, Helfer und Wertungsrichter sich möglichst wenig in den engen Gängen begegnen? Wo sollen sich die Tänzer und Tänzerinnen umziehen, wenn die offiziellen Umkleiden nicht direkt belüftet und somit nicht genutzt werden können? Wie kommen die Aktiven nach dem Auftritt wieder schnellstmöglich an ihre Masken, die sie nur zum Tanzen abnehmen dürfen? Die Lösungen für solche Fragen sind zur sonst üblichen To-do-Liste hinzugekommen. Und was ebenso schwer wiegte: Für neue Aufgaben wie die Kontrolle von Impfzertifikaten mussten insgesamt noch mehr Helfer eingeplant werden – zumal dabei auch damit gerechnet werden musste, dass fest eingeplante Helfer wegen Krankheit oder Quarantäne kurzfristig ausfallen.

Trotzdem waren sich die Verantwortlichen des Vereins nach zwei Tagen Turnierbetrieb und rund 120 Tänzen, die wortwörtlich "über die Bühne gebracht" wurden, einig: Es hat sich gelohnt. Dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen und ihr Können präsentieren durften, war der Lohn für die Arbeit. Und den Aktiven, die aus allen Himmelsrichtungen – vor allem aus den Hochburgen um Frankfurt und München – angereist waren, war die Freude ins Gesicht geschrieben. Der geringe Platz zum Aufwärmen, der fehlende Applaus nach dem Tanz, da keine Zuschauer zugelassen waren, der fehlende Blick auf die Leistungen der anderen Gruppen – all das war zweitrangig. Die Turnierluft sorgte trotzdem für Gänsehaut!

Von: Daniela Helemann (Stellvertretende Schriftführerin, JTSC Dettelbach)