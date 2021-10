Kitzingen vor 55 Minuten

Gänsehaut im Fastnachtmuseum

Pünktlich zu Halloween bietet das Deutsche Fastnachtmuseum am Sonntag, 31. Oktober, um 19 Uhr eine Gruselführung unter dem Titel "Närrisch Gruseln, das ist schön ... und schnell vergisst Du Halloween" an. Wer glaubt, dass nur Halloween-Partys Gelegenheit zum Gruseln geben, wird hier eines Besseren belehrt: Mit gespenstischen Geschichten führen Hans Driesel und Romana Wahner durch die unheimlichen Aspekte der Fastnacht und sorgen für Gänsehaut pur, heißt es in der Ankündigung. Dazu beehren unheimliche Gäste aus der Fastnachtswelt das Museum. Der Eintritt beträgt 5,55 Euro, Voranmeldung und Karten über das Deutsche Fastnachtmuseum Kitzingen, Tel.: (09321) 23355 oder per E-Mail an: info@deutsches-fastnachtmuseum.de. Während der Führung besteht Maskenpflicht, es gilt die 3G-Regel.