Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen teilt mit, dass es aufgrund der Turbulenzen an den Agrarmärkten infolge der russischen Invasion in der Ukraine zu einem erheblichen Anstieg von Futtermittelpreisen gekommen ist. Um daher das Potenzial an Grundfutter zu erhöhen und einen Beitrag zur Verbesserung der Futterversorgung zu leisten, wurde die Nutzung des Aufwuchses auf ÖVF-Bracheflächen (Ökologischen Vorrangflächen) sowie auf Flächen mit ÖVF-Zwischenfrucht zugelassen. Die Freigabe betrifft ganz Deutschland.

Auf diesen Flächen kann im Jahr 2022 der Aufwuchs ab dem 1. Juli durch Beweidung mit Tieren oder durch Schnittnutzung für Futterzwecke in der Tierhaltung genutzt werden. Die Nutzung muss nicht angezeigt werden und kann auch durch Weitergabe an Dritte verwendet werden. Sofern die genannten Flächen in KULAP oder VNP Maßnahmen einbezogen sind, gelten laut Mitteilung weiterhin die bestehenden Regelungen. Nicht erlaubt ist die Verwertung des Aufwuchses in Biogasanlagen.