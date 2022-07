Gesucht wird in Kitzingen ein Mann, der am Dienstag zwei Frauen anrempelte.

Folgendes steht im Polizeibericht: Als am Dienstagnachmittag, um 14.06 Uhr, eine 62-jährige Frau auf dem Radweg parallel der Glauberstraße in Kitzingen kurz nach der Realschule in Richtung Stadtmitte lief, kam ihr ein bislang unbekannter Mann entgegen. Dieser rempelte die Frau unvermittelt an, so dass sie beinahe zu Boden fiel. Im weiteren Verlauf meldete sich noch eine Frau, der Gleiches widerfuhr. Der Unbekannte lief dann in Richtung Stadtmitte davon.

Beschreibung des Unbekannten: Männlich, circa 1,80 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und schlank. Er hat mittellange blonde Haare und war mit schwarzer Sportbekleidung und roten Turnschuhen bekleidet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.