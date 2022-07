Ein Fußgänger wurde am Dienstag von einem Auto erfasst und zog sich dabei Verletzungen zu. Um 16.52 Uhr ereignete sich der Unfall in der Dagmar-Voßkühler-Straße, Ecke Keltenstraße, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Als ein 72-jähriger Mann zu Fuß sein Fahrrad über den dortigen Fußgängerweg schob, wurde er von einem weißen Pkw erfasst. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer in Richtung Alemannenstraße, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern.

Der Rettungsdienst versorgte den 72-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw dürfte durch den am vorderen Stoßfänger sowie möglicherweise am rechten Außenspiegel Beschädigungen aufweisen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Hinweise zum flüchtigen Fahrer sowie dessen Fahrzeug an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.