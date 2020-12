Kitzingen vor 1 Stunde

Fußgänger von Anhänger erfasst

Am Montagmittag fuhr ein 63-jähriger Rentner in der August-Gauer-Straße in Kitzingen mit seinem VW auf den Parkplatz eines Baumarktes. Im Bereich eines Einkaufwagenstandes hielt er an, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen.