Dettelbach vor 1 Stunde

Fußgänger läuft über die Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Weil am Mittwochmorgen plötzlich ein Fußgänger die Bamberger Straße in Dettelbach überquerte, konnte ein 56-jähriger Citroenfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 32-Jährige war laut Polizeibericht kurz vor der Kreuzung am Felsenkeller über die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Das Auto erfasste den Mann, der daraufhin zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Zur weiteren Abklärung der Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.