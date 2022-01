Iphofen vor 1 Stunde

Fußgänger in Iphofen beim Überqueren der Straße angefahren

Ein 71-jähriger Mann wollte am Samstag gegen 18 Uhr in Iphofen die Bahnhofstraße in Höhe der Abzweigung zu den Verbrauchermärkten überqueren. Hierbei übersah er laut Polizeibericht ein aus Richtung des Kreisverkehrs kommendes Auto eines 55-jährigen. Der Wagen erfasste den Fußgänger mit der Front und schleuderte ihn zu Boden.