Fußball pur bei der SpVgg

Zum fünften Mal war der Ex-Profi des FC-Bayern München und Hamburger SV, Armin Eck mit seiner Fußball-Schule auf dem Sportgelände der SpVgg Laub. Unter besten Bedingungen durften über 50 vom Fußball begeisterte Kinder und Jugendliche Profiluft schnuppern. Aus dem Gebiet um Prichsenstadt-Wiesentheid-Kleinlangheim und Geiselwind hatten sich die kleinen "Profis" angemeldet. Viele Teilnehmer waren zum ersten Mal, andere schon mehrmals dabei. Drei Tage waren sie mit voller Begeisterung bei der Sache. Ausgearbeitete Corona-Vorschriften der Fußball-Schule wurden von den Kindern angenommen und an allen drei Tagen mit viel Sorgfalt beachtet. Verschiedenste Übungen, immer am Ball, wurden trainiert. Nicht immer gelang es die Übungen sofort in die Tat umzusetzen, doch die Ratschläge für Verbesserungen halfen für sichtliche Fortschritte. Das Highlight war wie immer das Abschlussturnier, das als "Champions League-Finale" betitelt wird. Im Sommer 2022 soll eine weitere Auflage des Fußball-Camps folgen. Für die Verpflegung sorgten viele freiwillige Helfer*innen und Freunde des Sportvereins.