Volkach 29.09.2022

Funkmast Obervolkach offiziell in Betrieb genommen

Was lange währt, wird endlich gut: Der Funkmast der Deutschen Telekom auf der Stettenburg-Anhöhe beim Stadtteil Obervolkach ist vor wenigen Tagen offiziell in Betrieb gegangen und die D1 Nutzer und Nutzerinnen können sich über einen besseren Empfang in Obervolkach, Krautheim, in Teilen Gaibachs und in Richtung Rimbach freuen. Auch die Funklöcher an den Straßen sollen nun geschlossen sein, schreibt die VG Volkach in einer Pressemitteilung, der folgende Informationen entnommen sind.