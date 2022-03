Kitzingen vor 23 Minuten

Fund-Fahrräder gegen Bares

Eine öffentliche Versteigerung von Fund-Fahrrädern findet am Samstag, 2. April, ab 10 Uhr im Kitzinger Feuerwehrhaus in der Landwehrstraße statt. Die Fahrräder, die sich im Lauf des Jahres im Fundamt angesammelt haben, können ab 9.30 Uhr besichtigt werden. Wie es in der Mitteilung aus dem Rathaus heißt, gelten die im Versteigerungsraum angeschlagenen Bedingungen. Die Fund-Fahrräder gibt es nur gegen Barzahlung.