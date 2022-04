Dettelbach vor 6 Stunden

Füttern verboten? Der Dettelbacher Stadtrat und das Tauben-Problem

Wie lässt sich die Mainlände verschönern? Wie kann eine ansehnliche Verbindung zwischen Altstadt und Mainlände hergestellt werden? Wie lassen sich Spiel- und Freizeitmöglichkeiten einbetten? Der Dettelbacher Stadtrat wird bei seiner nächsten Sitzung am Montag einmal mehr zum Ortsverschönerungsverein und will wieder einen Schritt weiterkommen, was die Umgestaltung des Gebietes zwischen Main und Altstadt anbelangt.