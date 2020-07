Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Fürstlich Castell’schen Bank, Credit-Casse AG, Andreas de Maizière (70), beendete zum 30. Juni planmäßig nach 14 Jahren Mitgliedschaft seine Tätigkeit im Aufsichtsrat. De Maizière leitete das Kontrollgremium der Bank seit 2009. Zuvor war er bereits seit 2006 Mitglied des Aufsichtsrats, wie es im Presseschreiben heißt.

Ingo Mandt (56), seit dem 1. Juli neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Fürstlich Castell’schen Bank, gehört dem Gremium seit 2017 an.

"Es war mir eine besondere Ehre, diese traditionsreiche Bank und ihre Führungsmannschaft in den vergangenen elf Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender begleiten zu dürfen. In dieser Zeit hat die älteste Bank Bayerns unbeschadet die Finanzkrise und auch die Covid-19-Pandemie gemeistert. Die Unabhängigkeit der für die Region wichtigen Bank konnte gesichert werden", so de Maizière.

Außerordentliche Verdienste um die Bank

S.D. Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und S.D. Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen dankten ihm für seine "außerordentlichen Verdienste um unsere Bank" und freuen sich auf die zukünftig noch intensivere Zusammenarbeit mit Ingo Mandt.

Mandt hat in den vergangenen 15 Jahren verschiedene Vorstands- und Aufsichtsratsmandate wahrgenommen. Von 2004 bis 2009 war er als Vorstandsmitglied Chief Risk Officer (CRO) und Chief Financial Officer (CFO) der BHF-Bank. Zwischen 2010 und 2016 gehörte er dem Vorstand der LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) an und war anschließend von 2016 bis 2019 Mitglied im Verwaltungsrat der FMS Wertmanagement.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Fürstlich Castell’schen Bank, Credit-Casse AG sind Ingo Mandt (Vorsitzender), S.D. Ferdinand Fürst zu Castell-Castell (stv. Vorsitzender), S.D. Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen (stv. Vorsitzender), Katharina Gehra sowie Christoph Schücking. Hans Hermann ist Ehrenvorsitzender.