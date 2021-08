Nachdem der Laufkurs „Projekt 6,9“ im Frühjahr 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen musste, kann die inzwischen dritte Auflage ab 17. August nun an den Start gehen. „Wir sind sehr froh, dass wir dieses Jahr wieder durchstarten können!“, so Philipp Zabel, erfahrener Läufer und Arzt der Klinik Kitzinger Land, der den Kurs als Lauftrainer betreuen wird.

Der Kurs richtet sich laut Pressemitteilung explizit an Laufanfänger und Wiedereinsteiger, niemand muss Angst vor Überforderung haben. „Das wichtigste Ziel ist es, den Teilnehmern Freude am Laufen zu vermitteln, denn wer Freude hat, bleibt am Ende auch dabei“, so Philipp Zabel.

Das „Projekt 6,9“ ist eine Veranstaltung der Klinik Kitzinger Land, die sich nicht nur die Behandlung von Erkrankungen, sondern auch die Krankheitsprävention auf die Fahnen geschrieben hat. Gerade Bewegung spielt hier eine entscheidende Rolle, beispielsweise zur Vorbeugung von Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes mellitus. Um in Pandemiezeiten Infektionsrisiken zu minimieren, wird von allen Kursteilnehmern ein negativer aktueller Coronatest verlangt.

Der Kurs findet vom 17. August bis zum 12. Oktober jeden Dienstag um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bleichwasen in Kitzingen. Anmeldungen per E-Mail an laufgruppe@k-kl.de, weitere Informationen unter www.krankenhauslauf.de. Die Teilnahme ist kostenlos.