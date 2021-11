Nordheim vor 1 Stunde

Für Groß und Klein soll unser Kindergarten sein

Ob Bagger, Schieber, Kran – an einer Baustelle kommt kaum ein Kind vorbei. Anlässlich des Kindergartenneubaus beschäftigen sich die Kindergartenkinder des Kindergartens Nordheim mit dem Thema Baustelle. Ein großes Interesse gilt im Moment den Baumaschinen, vor allem dem Bagger. Wie funktioniert eigentlich ein Bagger? Wer steuert ihn? ... Es gibt Fragen über Fragen. Unter dem Motto "Achtung Baustelle – Für Groß und Klein soll unser neuer Kindergarten sein!" hatten die Kindergartenkinder innerhalb einer Elternaktion die Möglichkeit einen großen Bagger hautnah zu erleben, am Steuer zu sitzen und die Baustelle aus einem ganz anderen Blickwinkel zu bestaunen. Es wurde ein großes Loch gebaggert und wieder zugeschüttet, der Boden mittels Grader wieder geglättet u.v.m. Es bleibt sehr spannend, was es die nächste Zeit auf der Baustelle noch zu sehen und erleben gibt.