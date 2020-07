Bauland ist und bleibt ein begehrtes Gut, auch in Volkach und seinen Stadtteilen. Zwei davon haben nun neue Baugebiete in Aussicht: Astheim und Obervolkach. Für Letzteres stellen die Planer bei der Volkacher Stadtratssitzung am Montag mögliche Varianten vor. Oberhalb der Michaelskapelle ist eine Fläche vorgesehen. Los geht's um 19.15 Uhr in der Mainschleifenhalle, in der ab 19 Uhr bereits der Bau-, Agrar- und Umweltausschuss tagt.

Weiter als im nördlichen Obervolkach sind die Planungen bereits in Astheim gediehen. Da das kleine Baugebiet an das Naturschutzgebiet „Astheimer Dürringswasen“ angrenzt, waren Abstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde notwendig. Zudem hatte der erste Entwurf den Volkacher Stadtrat nicht vollends überzeugt. Planerin Martina Wieland vom Ingenieurbüro Röschert stellt darum in der Sitzung am Montagabend drei neue Varianten vor. Voraussichtlich höchstens neun Bauplätze können dort entstehen, die gerade angesichts der künftigen Zuganbindung nach Würzburg per Mainschleifenbahn sicherlich schnell weg sein dürften.

Bereits in der vergangenen Sitzung hatten die Stadträte einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Gaibach genehmigt. Dort wird allerdings nur ein Wohnhaus entstehen.

Konzept "Grünes Band" wird vorgestellt

Vor dem Thema Baugebiete wird es am Montagabend noch um das Grünflächenmanagement der Stadt Volkach gehen. Damit beschäftigen sich in ihrer Ausbildung vier Referendare für Landespflege der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Veitshöchheim. Sie analysierten "die vorhandene gute Ausgangslage", wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt und erarbeiteten das Konzept „Grünes Band Volkach“.

Dieses Konzept und konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Themen Biodiversität und Bürgerinformation stellen die Referendare Lisa Dittrich, Sophia Kindler und Roman Knorr am Montag während der Stadtratssitzung in der Mainschleifenhalle vor. Alle interessierten Bürger und Umwelt- Gruppierungen sind zu diesem Vortrag eingeladen.