Geiselwind vor 53 Minuten

Fünflinge bei Familie Storch in Geiselwind

Nach nur drei Storchenbabys im vergangenen Jahr haben die Geiselwinder Störche auf dem Kirchturmdach diesmal richtig zugeschlagen: Über fünf frisch geschlüpfte Storchenkinder – wie zuletzt 2020 auch – konnte Bürgermeister Ernst Nickel bei seiner jüngsten Turmbesteigung freuen. Nachdem die Eisheiligen dieses Jahr laut Deutschem Wetterdienst sehr mild verlaufen sollen, stehen die Zeichen laut Nickel gut, dass die Jungstörche in den nächsten Wochen kräftig wachsen und gedeihen können. Das Storchenpaar brütet seit 2010 in Geiselwind. Nachdem ein Storchenpaar seinem Horst über Jahrzehnte treu bleibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass in Geiselwind immer noch das ursprüngliche Elternpaar brütet, wie der Bürgermeister vermutet.