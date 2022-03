Herausforderung angenommen – das dachte sich Ivonne Berthel als sie vor fünf Jahren ihre neue Stelle in der Marktgemeinde Wiesentheid angetreten hat. Ein Keller mit kahlen Wänden, ein Laptop und zwanzig Stunden Zeit wurden der jungen Mitarbeiterin vom Markt Wiesentheid und seinem Gemeinderat als Arbeitsgrundlage an die Hand gegeben. Doch schnell etablierte sich der Jugendtreff in der Marktgemeinde und viele Kinder und Jugendliche begannen das Projekt gemeinsam mit Ivonne zu leben. Aus dem kahlen Keller wurde ein einladender Raum, der von seinen Besuchern liebevoll gestaltet wurde. Noch heute sind die Kids stolz auf ihre bemalten Wände. Was sich auch schnell etablierte, waren verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Billardturnier.

Aufgrund der erfolgreichen Arbeit musste nachjustiert werden im Häng Up Wiesentheid. Es wurde nicht nur ein vollwertiges Büro geschaffen, sondern auch das Team erweitert: Mit Seda Bräuninger kam nach zwei Jahren das zweite Teammitglied und heute wird die Jugend von Wiesentheid, nach der Einstellung von Christina Brückner, die vor allem mobile Jugendarbeit macht, von drei Vollzeitkräften betreut.

Nicht nur Ivonne Berthel ist von Anfang an dabei, schaut sie zurück, dann sind da Kinder, die heute als junge Erwachsene immer noch in ihren Häng Up kommen. Stolz erzählt sie davon, dass der Treff ein Teil von deren Leben geworden ist und sie sich auf diese Mitglieder der Gemeinschaft verlassen kann.

Das ist eines der ausgeschriebenen Ziele des Häng Up-Teams: Kinder und Jugendliche zu einer Wiesentheider Gemeinschaft formen, die sich im gemeinsamen Zusammenleben engagieren und aufgehoben fühlen.

Außerdem sagt Ivonne Berthel: „Uns ist es wichtig, dass die Kids hier sein können, wie sie sind, ohne Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, ohne Verpflichtungen und ohne Rechtfertigung. Hier wird jeder so akzeptiert, wie er ist.“

Die letzten beiden Jahre im Häng Up waren von Herausforderungen geprägt. So machte nicht nur Corona die Arbeit schwerer, auch das Hochwasser im Sommer 2021 meinte es mit dem Team nicht gut. Aktuell ist die Einrichtung behelfsmäßig in der Köglergasse im Ortskern untergebracht. Ob und wann es zurück an den Mehrgenerationenplatz geht, das ist noch offen.

Ziele haben sowohl das Team als auch die Kids in Wiesentheid trotzdem und die werden gemeinsam angegangen. Die Jugendlichen stehen für ihre Wünsche selbst ein, erarbeiten Konzepte und stellen diese im Gemeinderat vor.

Aber erstmal wird gefeiert: Fünf Jahre Häng Up! Klar, ein bisschen anders als normal, aber nicht mit weniger Freude und Stolz auf das gemeinsam Erreichte.

Von: Michaela Müller (Öffentlichkeitsarbeit, Marktgemeinde Wiesentheid)