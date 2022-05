Führungswechsel bei der DJK Effeldorf: Stefan Böhm tritt als Vereinsoberhaupt des Klubs aus dem Dettelbacher Stadtteil die Nachfolge von Michael Fröhlich an, der bei den Vorstandswahlen nach acht Jahren an der Vereinsspitze nicht mehr antrat. Er wird im Wirtschaftsausschuss weiterhin aktiv das Vereinsleben mitgestalten - vor allem bei der Bewirtschaftung des Sportheims. Thorsten Maag als 2. Vorstand und Achim Schiffmaier komplettieren das Vorstandsteam der DJK. Überhaupt konnten bei der Mitgliederversammlung sämtliche Ehrenämter besetzt werden. Ein Zeichen des intakten Vereinslebens, bei dem Klub der aktuell genau 200 Mitglieder zählt.

Zwei Jahre lang hatte es infolge der Corona-Pandemie keine Mitgliederversammlung gegeben. Ein Zeitraum, in dem der Klub im Sportheim eine ganze Reihe von nötigen Arbeiten durchgeführt hat, wie beispielsweise das Fliesen der Duschen in den Umkleidekabinen. Die finanziellen Reserven dafür hatte der Verein auch durch zahlreiche Veranstaltungen, die noch vor der Pandemie stattfanden. Der Klub steht auf einem soliden Fundament. "Wir brauchen alle. Nur weil sich jeder einbringt, können wir unser Vereinsleben so aufrechterhalten", betonte der neue Vorstand Böhm.

Die schwierigste Aufgabe für die Zukunft ist indes die Aufrechterhaltung des Fußball-Spielbetriebs. Zwar spielt die Mannschaft derzeit im oberen Drittel der A-Klasse mit. Doch die Personallage wird immer schwieriger. Vor drei Jahren konnten die Effeldorfer noch zwei Mannschaften stellen. Die Zahl der aktiven Kicker ist seither aber merklich gesunken. So will die Vorstandsmannschaft in Zukunft ohne Scheuklappen auch über mögliche Spiel-Gemeinschaften nachdenken. Noch freilich führe man keine konkreten Gespräche darüber, betonte Böhm. Ziel sei es, so lange wie möglich ein eigenes Team zu stellen. Wenn das nicht mehr möglich sei, suche man nach pragmatischen Lösungen.

Von: Frank Kranewitter (Pressesprecher, DJK Effeldorf)