Am 15. Mai begehen die Museen den Internationalen Museumstag. Im Landkreis Kitzingen bietet Dettelbach mit seinen fünf Museen eine breite Vielfalt in der Museumslandschaft an, informiert das Kultur- und Kommunikationszentrum in einer Pressemitteilung. Dieser sind die folgenden Informationen entnommen:

Das Museum "Pilger & Wallfahrer" im Kultur- und Kommunikationszentrum in Dettelbach am Rathausplatz und das Museum der Heimatgruppe "Haslau und Umgebung" am Kirchplatz empfangen nach zweijähriger Pause wieder Gäste. Beide sind von 10 bis 16 Uhr geöffnet und ebenso wie alle Führungen an diesem Tag kostenfrei.

Von außen zu bestaunen ist außerdem im Rathausdurchgang die Ausstellung über die ehemalige Brauerei Stern-Bräu. Auch die Stadtpfarrkirche, zwar kein Museum, aber mit dem Triegel-Altar ebenfalls sehr sehenswert, ist geöffnet.

Der Internationale Museumstag findet heuer bereits zum 45. Mal statt. Er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ausgerufen und in Deutschland an einem Sonntag zelebriert. Ziel des Museumstages ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und Besucherinnen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken. Museen können sich mit geplanten analogen Angeboten am Aktionstag oder auch mit schon jetzt nutzbaren digitalen Angeboten auf der bundesweiten Plattform "#MuseenEntdecken" präsentieren.

Folgende Erlebnisse wurde vom der Dettelbacher Touristinformation für Besucher organisiert:

11 Uhr: Spaziergang zu den Museen in der Dettelbacher Altstadt.

14 Uhr: Führung im Pilger- & Wallfahrer-Museum über die Dettelbacher und die Fränkische Wallfahrtsgeschichte, mit einem Glas Dettelbacher Wein in der Vinothek.

17.30 Uhr: "Das Mysterium des Heiligen Augustinus" – Betrachtungen zum Altarbild von Michael Triegel in der Stadtpfarrkirche, anschließend Maiandacht.

Alle Führungen starten am Kultur- und Kommunikationszentrum Kuk.

Um Anmeldung zu den Führungen wird gebeten unter Tel.: (09324) 3560.