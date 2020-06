Führungen und Ferienprogramm im Fastnachtmuseum

Ab Juli finden im Deutschen Fastnachtmuseum in Kitzingen wieder jeden Sonntag um 15 Uhr offene Besucherführungen für bis zu zehn Personen statt. Außerdem hat sich das Museumsteam ein buntes Ferienprogramm ausgedacht, mit dem sich die Ferien in „Balkonien“ spielend überbrücken lassen, wie es im Presseschreiben heißt.

Beispielsweise können die Kinder beim Chaosspiel das Museum erkunden, einen eigenen Film drehen oder coole Sommerdrinks aus selbst gestalteten Gläsern schlürfen. Die Teilnahme am Sommerprogramm ist mit Anmeldung bis eine Woche vor Veranstaltungstermin beim Fastnachtmuseum möglich, entweder persönlich, per E-Mail an info@deutsches-fastnachtmuseum.de oder unter Tel.: (09321) 23355.

Die Anmeldung ist verbindlich und kann bis zwei Tage vor Workshopbeginn kostenfrei storniert werden. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 10 Uhr im Foyer des Fastnachtmuseums.

Weitere Informationen und das Programm findet man online unter https://deutsches-fastnachtmuseum.byseum.de/de/programm/sommerprogramm