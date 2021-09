Rödelsee vor 1 Stunde

Führung und jagdliche Klänge auf dem Schwanberg

"Herbstgeschichten" lautet das Thema der Schlossparkführung mit Eva Gebhardt am Sonntag, 19. September, zu der die Communität Casteller Ring auf den Schwanberg einlädt. Treffpunkt ist laut Presseschreiben um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche, ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. Im Anschluss an die Führung besteht um 15.30 Uhr die Möglichkeit, auf der Treppe der St. Michaelskirche den Klängen der Jagdhornbläser Kitzingen unter der Leitung von Sebastian Fleischmann zu lauschen (Sitzgelegenheit mitbringen). Neben Jagdsignalen werden Jagdmärsche, Fanfaren und abgeändertes Liedgut präsentiert. Auch wird durch das Programm mit kurzen Erklärungen geführt. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung bis spätestens Sonntag, 19. September, 10 Uhr, per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207 erforderlich. Der Eintritt ist jeweils frei, eine Spende für den Schlosspark wird erbeten.