"Tertiae regionis" meint die dritte Landschaft, die immer seltener wird, die man meistens übersieht, weil der Blick und die Wahrnehmung festgehalten werden von der ersten, der überbauten Landschaft und von der zweiten, der für Landwirtschaft und Garten- und Weinbau genutzten Landschaft. Die erste und zweite Landschaft wird vom Menschen nach seinen Vorstellungen und zweckorientierter Nutzung geformt. Die dritte Landschaft gehört der Natur, den Tieren, den Pflanzen. Sie gehorcht eigenen Gesetzen, bringt keinen Ertrag, ist scheinbar nutzlos - aber sie funktioniert aus sich selbst heraus. Die dritte Landschaft braucht keinen Dünger, muss nicht bearbeitet werden, sie ist besonders artenreich, bietet Tieren und Pflanzen eine Heimat, die in den Menschen-geformten Bereichen keinen Platz mehr haben. Dieser dritten Landschaft - ein Konzept des französischen Landschaftsarchitekten Gilles Clément - ist der Naturgarten der Familie Posorski-Schilling in Wiesenbronn gewidmet.

Ein Leitgedanke der Führung waren die Kreisläufe im Garten und im Boden - im Zentrum der Kompost, wo unzählige Kleinstlebewesen in fruchtbare Erde verwandeln, was in Garten und Haus an organischen Abfällen anfällt. Ebenfalls sehr bedeutend: Der Beitrag einer Spatzenkolonie, deren Mitglieder die Pflanzen beschützen und Läuse und Buchsbaumzünsler in Dünger verwandeln. Klein aber oho: 3600 Federn -circa 30Gramm - fliegen bis zu 60 khm! Bei einem Erdbeershake wurden die komplexen Verbindungen zwischen Mensch, Tier, Pflanze und den unendlich vielen Mikroben und Kleinstlebewesen in den Körpern und im Boden besprochen. Frau Hartner, Vorsitzende des Bund Naturschutz in Volkach, informierte über ein Gartenprojekt ihres Vereins und über das Projekt Solawi (Solidarische Landwirtschaft in Kitzingen Stadt und Umgebung). Zur Ansicht gab´s Literatur zum Thema "Naturgarten - Bodengesundheit" - ein Nachmittag mit vielen Anregungen und fruchtbarem Gedankenaustausch. Bei schönstem Wetter verflog die Zeit.

Der finanzielle Beitrag der TeilnehmerInnen wurde mit wohlwollender Zustimmung aller als Spende an Frau Röder in Wiesenbronn übergeben. Sie kümmert sich ehrenamtlich um wild lebende oder verlassene Katzen in Wiesenbronn und kann Unterstützung gut brauchen, da sie die Kosten für Futter, Tierarzt, Vermittlung weitgehend selbst aufbringt.

Von: Ursula Posorski (Naturgarten-Besitzerin, NaturGartenTour Kitzingen)