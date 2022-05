Rödelsee aktualisiert vor 1 Stunde

Führung durch den Schlosspark auf dem Schwanberg

"Rhododendronblüte im Schlosspark" lautet das Thema der Schlossparkführung mit Heinz Zippelius am Sonntag, 15. Mai, auf dem Schwanberg, schreibt die Communität Casteller Ring in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche.