Führung durch den Schlosspark auf dem Schwanberg

"Der Schlosspark und seine Entstehung vor 100 Jahren" lautet das Thema der Schlossparkführung mit Peter Heß am Sonntag, 16. Januar, auf den Schwanberg: Dazu lädt die Communität Casteller Ring in einer Pressemitteilung ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen der Sankt-Michaels-Kirche. Es gilt die 2G-Regel, ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist bis Sonntag, 16. Januar, 10 Uhr, per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207 erforderlich. Der Eintritt ist frei, eine Spende für den Schlosspark wird erbeten.