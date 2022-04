Mönchsondheim vor 1 Stunde

Führung „Das arme Dorfschulmeisterlein“ im Freilandmuseum

Bei einer öffentlichen Führung im Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim am Sonntag, 10. April, erfahren Besucher von 14 bis 15 Uhr Wissenswertes über das Leben eines Dorfschulmeisters und über den Schulalltag vergangener Zeiten. Welche Aufgaben hatte der Dorfschulmeister neben seiner Lehrtätigkeit damals noch zu erledigen? Wie entwickelte sich das Schulleben der Kinder auf dem Land im Laufe der Jahrhunderte? Der Rundgang führt Besucher und Besucherinnen in die beiden Schulmuseen der Anlage: das Torhaus der Kirchenburg, das als Wohnung des Lehrers und gleichzeitig als Schulstube diente, sowie in das „neue“ Schulgebäude, in welchem die Mönchsondheimer Kinder ab 1927 unterrichtet wurden, heißt es in der Ankündigung. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es unter Tel.: (09326) 12244 oder auf www.kibu-museum.de.