Rödelsee vor 1 Stunde

Führung auf dem Schwanberg

„Lässt der November die Füchse bellen, wird der Winter viel Schnee bestellen“, lautet das Thema der Schlossparkführung mit Marion Hofmann am Sonntag, 21. November, zu der die Communität Casteller Ring auf den Schwanberg einlädt. Treffpunkt ist laut Ankündigung um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche, ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen. Eine Anmeldung ist bis spätestens Sonntag, 21. November, 10 Uhr, per E-Mail an: dkrauss@ccr-schwanberg.de oder unter Tel.: (09323) 32207 erforderlich. Der Eintritt ist frei, eine Spende für den Schlosspark wird erbeten.