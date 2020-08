Wiesenbronn vor 1 Stunde

Führerscheine für die Wiesenbronner Feuerwehr

In Absprache mit Feuerwehrkommandant Jan von Wietersheim stellte Wiesenbronns Bürgermeister Volkhard Warmdt in der Ratssitzung am Dienstagabend den Antrag, der Feuerwehr auf Kosten der Gemeinde zwei weitere Führerscheine für etwa 4000 Euro zu gewähren. Die sind notwendig, weil das neue Löschfahrzeug nicht mehr mit dem alten Führerschein gefahren werden darf.