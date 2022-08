Kitzingen vor 50 Minuten

Frühstückstreff für Menschen mit seelisch-sozialen Beeinträchtigungen im Bürgerzentrum

Der Frühstückstreff der Beratungsstelle für seelische und soziale Gesundheit findet jeden Montag in der Bürgerstube im Bürgerzentrum, Schrannenstraße 35 in Kitzingen statt. Erstmalig begrüßte Gabi Schmitt vom Bürgerzentrum Christa Judith mit ihren ehrenamtlichen Helfern vom BRK. Das Bürgerzentrum, das bis 2027 eine weitere Gestattung mit der Stadt vereinbart hat, freut sich über ein weiteres Angebot in seinen Räumen, so die Pressemitteilung des Bürgerzentrums.