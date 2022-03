Der Caritasverband für den Landkreis Kitzingen startet eigenen Angaben zufolge wieder mit seiner Frühlingssammlung am Montag, 14. März. Sie steht unter dem Motto "Helfen Sie helfen! Mit Ihrer Hilfe".

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine erreichen Deutschland und der Caritasverband im Landkreis Kitzingen bereitet sich auf ihr Ankommen in Kitzingen vor. Die Flüchtlings- und Integrationsberatung wird für viele eine der ersten Anlaufstellen sein, um über die Kriegserfahrungen zu sprechen und um Hilfe zu bekommen, wie es weitergehen kann. Davon gehen die Verantwortlichen laut ihrer jüngsten Pressemitteilung aus.

Die Ehrenamtlichen vom Arbeitskreis Asyl, die Gruppe der Internationalen Frauen und auch die Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfegruppen stünden demnach in den Startlöchern, um die ankommenden Flüchtlinge willkommen zu heißen. Ein Baustein davon sei der Kleidermarkt der Caritas, er werde nach der Winterpause ab 22. März geöffnet sein, um sowohl einheimische Bürger als auch Flüchtlinge mit Kleidern auszustatten.

Die Caritas benötigt aber auch finanzielle Unterstützung, daher gebe es die Sammlungswoche. Ehrenamtlichen Helfer tragen Spendenbriefe aus. Mit den erhaltenen Geldern würden benachteiligte Kinder und ihre Familien unterstützt, Besuchsdienste finanziert und andere soziale Angebote finanziert. 30 Prozent des Geldes bleiben in der sammelnden Pfarrei, 40 Prozent erhält der Caritasverband Kitzingen, heißt es in dem Schreiben. Mit den restlichen 30 Prozent finanziere der Caritasverband der Diözese Würzburg Projekte und Initiativen in ganz Unterfranken mit.