Kitzingen vor 1 Stunde

Frühe Werke eines ganz jungen Künstlers

Das Stadtteilzentrum in Kitzingen freut sich, nach wochenlanger Schließung, seine Tore so langsam wieder zu öffnen. Zeit, um einen Nachwuchskünstler seine frühen Werke präsentieren zu lassen. Noah Feininger hat exakt an seinem ersten Geburtstag seine erste Leinwand bemalt, und seitdem viele weitere.