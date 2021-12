Nordheim vor 27 Minuten

Frostige Temperaturen schenken Divino "Silvaner Eiswein-Gluck"

Im Gegensatz zum Maifrost im Fruhjahr 2020 erfreuten sich die Mitarbeitenden und Mitglieder von Divino Nordheim und Thungersheim ein weiteres Mal der Gunst der eiskalten Stunde am fruhen Morgen des 22. Dezembers. Bei minus acht Grad lasen die Fruhaufsteher den Nordheimer Vögelein Silvaner Eiswein, heißt es in einer Mitteilung der Winzer. Der Einsatz habe sich gelohnt, so die Qualitätsmanagment-Beauftragten Paul Glaser und Felix Reich: 154 Grad Oechsle ergaben erste Mostgewichtmessungen. Die geernteten 180 Liter durfen fruhestens ab September 2022 getrunken werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.