Dettelbach vor 1 Stunde

Frontalzusammenstoß bei Dettelbach: Staatsstraße gesperrt

Ein schwerer Unfall löste am Montagnachmittag Einsätze für Feuerwehren und Rotkreuzler aus. Am Ortsausgang von Dettelbach in Richtung Bibergau waren zwei Autos kollidiert.