Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Dienstagmittag gegen halb 12 am Repperndorfer Berg auf der B 8. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es zwei mittelschwer Verletzte. Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße musste knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. In dieser Zeit wurde eine Umleitung eingerichtet. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa