Repperndorf vor 17 Minuten

Frontal in den Gegenverkehr

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos kam es nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr am Repperndorfer Berg auf der B 8. Eine 20-jährige Frau war mit ihrem Volkswagen auf der Bundesstraße von Kitzingen in Richtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe Repperndorf geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden, 75-jährigen VW-Fahrerin. Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Laut Polizeibericht vetrsorgte der Rettungsdienst die Verletzten und brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro.