Schwarzenau vor 1 Stunde

Fronleichnam in Schwarzenau

Erstmals nach der Corona-Pause fand in Schwarzenau wieder eine Prozession zu Fronleichnam statt. Die Prozession findet immer traditionell am Sonntag nach Fronleichnam bzw. wie in diesem Jahr als Vorabendmesse am Samstagabend statt. Nach dem durch Pater Isaak Grünberger gestalteten Gottesdienst zogen die Gläubigen, begleitet durch die Schwarzenauer Blasmusik, gemeinsam mit den Kommunionkindern bei Rekordtemperaturen um die 35 Grad von der St. Laurentius Kirche durch den festlich geschmückten Ort. Am Altar in der Raiffeisenstraße wurde gemeinsam mit Iris Mey und Pater Isaak gebetet und das Evangelium gelesen. Der Altar wurde von Werner Scharf entworfen und gestaltet. Die fleißigen Helferinnen Monika Scharf, Petra und Eva Schmitt, Andrea Petersen und Marianne Dressler haben trotz der Hitze ein wahres Blumenmeer geschaffen. Alle Blumen wurden auch in diesem Jahr wieder von Günther Möslein beschafft und gespendet. Ein unvergessliches "Comeback" der Fronleichnamsprozession für alle Teilnehmer. Das Gemeindeteam und die Kirchenverwaltung Schwarzenau danken allen die zum Gelingen beigetragen haben.