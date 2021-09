Dettelbach vor 24 Minuten

Frohmach-Gottesdienst in der Seniorenresidenz Phönix

Frohe Gesichter, frohe Lieder, frohe Botschaft, frohes Miteinander beim ersten Gottesdienst in Restaurant der Seniorenresidenz nach langer durch Corona-bedingter Abstinenz. Zwar gab es immer wieder kleiner Gottesdienste oder Gottesdienste im Garten, doch diesmal erlebten die Bewohnerinnen und Bewohner, alle, die unterwegs sein konnten ein Fest der besonderen Freude. Das zur Kapelle umgewidmete Restaurant war bis auf den letzten Platz besetzt. Rollatoren, Rollstühle, alles für die Mitarbeiter der Beschäftigung kein Problem, um ihren Schützlingen die Stunde zu ermöglichen. Musikalisch begleitet wurde der von Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz geleitete „Frohmach-Gottesdienst“ von Rita Selzam mit dem Schifferklavier. Am Ende gab es noch einen Strauß bunter Melodien. Mitsingen, Mitmachen und Bewegung mit Händen und Füßen brachten nochmals eine besondere Freude in die Runde "Wir waren fast ein wenig ausgehungert nach unserem Restaurantgottesdienst", so der Tenor, "wir freuen uns schon auf das nächste Mal".