Am vergangenen Montag (08.11.2021) kam es auf der Kreisstraße 13 zwischen Rödelsee und Kitzingen zu einem schweren Unfall. Ein 42-Jähriger hatte mit seinem LKW, aus bisher ungeklärten Gründen, auf der Höhe Fröhstockheim am rechten Fahrbahnrand angehalten. Hinter ihm hielt ein 28-jähriger Autofahrer ebenfalls am rechten Fahrbahnstreifen an.

Wie die Polizeiinspektion Kitzingen mitteilt, war der LKW-Fahrer daraufhin ausgestiegen und zum Wagen des jüngeren Fahrers gelaufen, um mit diesem zu reden. Dabei stand der 42-Jähriger aber teilweise auf der Gegenfahrbahn. Ein 63-Jähriger konnte auf der entgegen gesetzten Fahrbahn nicht mehr schnell genug bremsen und erfasste den Lkw-Fahrer mit voller Wucht.

Der 42-Jährige musste umgehend versorgt werden

Der 42-Jährige auf den Boden geschleudert und schwer verletzt. Vor Ort musste der Notarzt umgehend ärztliche Hilfe bereitstellen. Anschließend wurde der Verletzte in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Fröhstockheim unterstützte während der Unfallaufnahme mit 20 Helfen und über-nahm für die Dauer der Unfallaufnahme die Sperrung der Fahrbahn sowie die Verkehrsregelung.