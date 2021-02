Fröhstockheim vor 1 Stunde

Fröhstockheim: Fußdrücker-Andacht zum Weltgebetstag

Das Fröhstockheimer Weltgebetstag-Team hat sich 2021 für eine Ausstellung in der Kirche mit Fotos und Informationen aus Vanuatu entschieden sowie eine kurze Fußdrücker-Andacht mit Liedern. Aus dem kleinen dörflich geprägten Land mitten im Pazifischen Ozean kommt in diesem Jahr die Gebetsordnung für den Weltgebetstag. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen sei ein Gottesdienst heuer nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung des Teams. Doch ein Ausfallen des Weltgebetstages, durch dessen Spenden jedes Jahr zahlreiche Projekte weltweit unterstützt werden, sei nicht in Frage gekommen. Ab dem offiziellen Weltgebetstag-Termin am Freitag, 5. März, kann die Ausstellung bis Sonntag, 7. März, täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden.