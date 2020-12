Seit vielen Jahren stehen zahlreiche Fritsch Rollfix auf Kommission in Berufsschulen, an unterschiedlichen Standorten der Akademie des Deutschen Backhandwerks sowie bei zahlreichen Kooperationspartnern der Backbranche, teilt das Unternehmen mit Stammsitz in Markt Einersheim mit. Insgesamt kommen Fritsch Kommissionsmaschinen bei über 20 Einrichtungen in Deutschland, Österreich, Bulgarien und Polen zum Einsatz und werden insbesondere für Schulungszwecke des Bäckereinachwuchs eingesetzt.

Die Fritsch-Geschäftsführung hat nun entschieden, diese Ausrollmaschinen den Schulen und Einrichtungen unentgeltlich zu überlassen. „Eine fundierte Ausbildung des Bäckerhandwerks und die Zukunft der Branche liegen uns am Herzen“, begründet Andreas Eyd, Geschäftsführer bei Fritsch, die Entscheidung. Neben der Justus-von-Liebig-Schule in Mannheim kommen künftig auch in der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Südwest Standort Stuttgart Fritsch Rollfix zum Einsatz.