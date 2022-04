Für den erst 15 Jahre jungen Mainbernheimer Traditions- und Brauchtumsverein "Banamer Bären" ist es ein Generationenwechsel: Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag wurde der gesamte Vorstand neu gewählt. Vorstände der ersten Stunde legten dabei ihr Amt in jüngere Hände.

2007 waren die "Bären", die ihren Namen an das Mainbernheimer Wappentier angelehnt haben, aus den Reihen des "W.T.E. Mainbernheim" hervorgegangen – eine Gruppierung, die jahrelang die legendäre "Nimm 2 Party" in der Mehrzweckhalle organisiert hatte. Nach deren Ende sollte die Gemeinschaft erhalten werden, weshalb man in der Gestaltung der Mainbernheimer Kirchweih im Schulterschluss mit den Schützen eine neue Aufgabe fand.

Michael Gebert und Arndt Poser standen dem damals neu gegründeten Verein als Erster und Zweiter Vorsitzender bisher voran. Nun stellten sich beide nicht mehr zur Wahl. Neuer Vorsitzender ist jetzt Christian Neuhöfer, sein Stellvertreter Michael Saueracker. Gebert und Poser bleiben aber als Beisitzer weiterhin dem Verein treu. Auch Sascha Zepter nahm die Wahl zum Dritten Beisitzer an. Kassier Thomas Kaiser gab sein Amt an Stefan Hagenauer weiter, Schriftführerin Anna Poser das ihrige an Sascha Bergmann. Kassenprüfer bleiben Ulrich Konrad und Johannes Zäh.

Pandemiebedingt war das Vereinsleben in den vergangenen zwei Jahren brach gelegen. In seinem letzten Bericht erinnerte Michael Gebert noch an die Faschingswagen-Aktion 2020 und den anschließenden Umzug durch die Stadt. Weitere Pläne wurden durch Corona, Lockdowns und die Auflagen der Infektionsschutzverordnung durchkreuzt.

Dieses Jahr allerdings soll es wieder losgehen: Zur Kirchweih, die wieder am letzten Wochenende im August mit dem "Schützenmittwoch" am 31. August stattfindet, plant der Verein einen sechstägigen Veranstaltungsreigen wie letztmals im Jahr 2019. Stefan Klausnitzer, Schützenmeister der Schützengesellschaft, der auch als Wahlleiter fungierte, sicherte zu, dass auch der Hausherr des Schützenhauses, um das die Feierlichkeiten traditionell stattfinden, wieder mit Bürgerschießen, Umzug und allen weiteren Aktivitäten plane. Der frisch gebackene Vorsitzende Christian Neuhöfer hat bereits ein neues Catering-Unternehmen gefunden, das sich um das kulinarische Angebot kümmert.