Der 29. Juli war nicht nur der letzte Schultag eines pandemiegeprägten Schuljahres, sondern auch der Beginn eines neuen Lebensabschnitts für die Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe der Mädchenrealschule in Volkach.

Nach einem besinnlichen Impuls wandte sich die Direktorin Frau Doris Roth in ihrer Ansprache an die frisch gebackenen Absolventinnen und ließ die vergangenen Jahre Revue passieren. Sie ermutigte die Mädchen, „dem neuen Wind“, der sie jetzt erwarten würde, mutig entgegen zu schreiten und sich auf das zu verlassen, was sie in den letzten Jahren alles gelernt hätten. Ferner lobte sie den Eifer der Mädchen, denn von 52 Absolventinnen erzielten zwölf einen Schnitt mit der Eins vor dem Komma.

Nach der Übergabe der Zeugnisse wurden die besten Abschlussarbeiten mit Gutscheinen, die von lokalen Unternehmen gesponsert wurden, gewürdigt. Auch der Elternbeirat ließ es sich nicht nehmen, den drei Jahrgangsbesten, Milena Kempf, Josefine Sendner und Lena Heusinger, persönlich zu gratulieren.

Nach einer kurzen Ansprache der 3. Schülersprecherin Alina Frankenberger präsentierten die Absolventinnen einen kleinen Film, der humorvoll an die ein oder andere Unterrichtsstunde erinnerte.

Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Übergabe der Zeugnisse von Schülerinnen und Lehrkräften.

Die Absolventinnen: Angelina Angerer (Rimbach), Mia Baumann (Rödelsee), Saskia Baumann (Dettelbach), Antonia Bedenk (Schallfeld), Isabell Betz (Röthlein), Mia Brand (Unterspiesheim), Neele Braun (Nordheim a. Main), Sarah Brendler (Volkach), Nia Buchinger (Stadelschwarzach), Petra Dilling (Sommerach), Josepha Dornberger (Hellmitzheim), Celine Eck (Alitzheim), Alina Frankenberger (Püssensheim), Svenja Haas (Volkach), Theresa Häfner (Untereisenheim), Mariele Hartlieb (Dettelbach), Lena Hertl (Eichfeld), Lena Heusinger (Sommerach), Anna Hirich (Obereisenheim), Jule Hochrein (Untereisenheim), Celina Jahrsdörfer (Kirchschönbach), Franziska Karl (Sommerach), Lisa-Marie Kellner (Altenschönbach), Milena Kempf (Rimbach), Johanna Kraft (Rödelsee), Florentina Krönert (Volkach), Lena Kuhn (Prüßberg), Angelina Lesczensky (Kolitzheim), Alina Lorey (Nordheim a. Main), Lena Lüders (Iphofen), Nele Mangold (Schallfeld), Selina Mathes (Heidenfeld), Michelle Mix (Abtswind), Leopoldine Mohr (Prichsenstadt), Jule Paß (Kitzingen), Alicia Pfister (Dettelbach), Dolores Prieto Pacheco (Schwarzenau), Hannah Richter (Schwarzenau), Julia Richter (Schwarzenau), Katharina Sauer (Schwanfeld), Alina Schimmel (Neuses am Berg), Bianca Schirber (Rimbach), Bea Schneider (Untereisenheim), Celina Schöller (Abtswind), Sina Schuster (Schwebheim), Josefine Sendner (Fahr), Franziska Stebani (Röthlein), Bianca Stoss (Schwanfeld), Michelle Tratschke (Kitzingen), Frances Weigert (Mainstockheim), Lea Weissenseel (Stammheim), Vanessa Wolf (Geesdorf).

Von: Klara Adams, Lehrerin an der Mädchenrealschule Volkach.