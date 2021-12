Markt Einersheim vor 54 Minuten

Frische Luft in der Schule der Hellmitzheimer Bucht

Ein Großteil der bestellten Lüftungsgeräte des Schulverbandes Iphofen werden voraussichtlich Mitte Januar 2022 geliefert. Einige Geräte kamen aber Anfang Dezember im Vorlauf schon an. In der letzten Schulverbandssitzung überzeugte Schulleiter und Schulverbandsmitglied Matthias Schuhmann alle Bürgermeister und Schulleiter der Nachbargemeinden Rödelsee, Mainbernheim, Willanzheim und Iphofen diese ersten Geräte der Einersheimer Grundschule zu überlassen. Freudig konnte Bürgermeister Herbert Volkamer Anfang Dezember bereits symbolisch das erste Gerät an die Klasse 2a überreichen. Somit wird nun die Raumluft in den Klassenzimmern durchgängig gefiltert und gesäubert. Neben der gereinigten Luft haben die sechs Schulklassen bei Abfragen des Gesundheitsamtes jetzt einen klaren Vorteil, wenn es um Quarantänefragen bei Coronainfektionen geht. Die Schulfamilie der Grundschule Hellmitzheimer Bucht bedankt sich bei allen Verantwortlichen und der Marktgemeinde Markt Einersheim für die verantwortungsvolle und weitsichtige Investition.