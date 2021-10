Coronabedingt eine Nummer kleiner, mit etwas Kreativität aber doch wieder besonders, feierten in diesem Jahr die Possenheimer ihre Kirchweih. Statt Kirchweihpredigt und Live-Musik besann man sich heuer wieder ein wenig mehr auf die Natur.

Rund um den Iphöfer Stadtteil findet man zahlreiche Streuobstwiesen und Apfelbäume, die in diesem Herbst besonders viele Früchte tragen. Leider endet deren Leben meist als Fallobst. Aus dieser Not machten die Possenheimer heuer eine Tugend und stellten am Sonntag beim traditionellen Kirchweihbetrieb in der Ortsmitte kurzerhand eine große Kelter auf. Wochenlang hatten die Besitzer der Apfelbäume vorher die leckeren Früchte gesammelt und in rauen Mengen herangeschafft. So wurde am Nachmittag gekeltert, was das Zeug hält – Jung und Alt wechselte sich dabei ab. Der frisch gepresste Saft wurde gleich vor Ort verkostet.

In den von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen geprägten vergangenen Monaten war auch in Possenheim wenig Denkwürdiges und Erzählenswertes geschehen. So fiel die traditionelle Kirchweihpredigt nach dem Gottesdienst in diesem Jahr aus. Auch auf Musik im Bürgerhaus verzichtete man, nicht zuletzt wegen der nachhaltig strengen Corona-Lage in diesem Jahr. Auf eine mittlerweile lieb gewonnene Tradition verzichteten die Kerwa-Burschen dann aber doch nicht: das Schätzspiel. Diesmal musste erraten werden, wie viele Kastanien sich in einer schwarzen Wanne befinden.

Das Feiern kam nicht zu kurz

Allerdings kam das Feiern an diesem Wochenende in Possenheim nicht zu kurz. Die an den Planungen beteiligten Vereine Possermer Jugend, Freiwillige Feuerwehr, Kirchengemeinde & Posaunenchor sowie der Bürgerhausverein hatten sich wieder einiges einfallen lassen. Kirchweih ausgraben und –fichte aufstellen, das ging auch mit regelkonformen Maßnahmen. Und im Bürgerhaus wurde an allen Tagen wieder gekocht und unter Einhaltung der 3G-Regeln die Gäste aus dem Dorf und Besucherinnen und Besucher von außerhalb bewirtet. Am Montagabend fand dann noch ein Wirtshaussingen mit dem "Singbär" Achim Zepter aus Mainbernheim statt.