Am 15. Januar gratulierte Bürgermeister Matthias Bielek dem gelernten Landwirt und ehemaligen Bauhofmitarbeiter Friedrich Schmiedel zum 85. Geburtstag und überbrachte ihm die Glückwünsche der Stadt Dettelbach.

Der rüstige, aus Schernau stammende Rentner besuchte nach seiner Volksschulzeit in den 1950er Jahren die Landwirtschaftliche Berufsschule in Dettelbach und anschließend die Landwirtschaftliche Winterschule in Kitzingen. Ab 1959 übernahm Friedrich Schmiedel den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern in Schernau. 1981 wechselte der Landwirt dann in den Dienst der Stadt Dettelbach, heißt es in deren Pressemitteilung. Dort war er über 20 Jahre als Mitarbeiter des städtischen Bauhofs für unter anderem für Straßenreparaturen, Erdarbeiten, Wasser- und Kanalarbeiten sowie Sanierungsarbeiten an städtischen Gebäuden tätig.

Auch in der Freiwilligen Feuerwehr Schernau war Friedrich Schmiedel 13 Jahre als zweiter und 21 Jahre als erster Kommandant ehrenamtlich engagiert.