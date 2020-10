Wie kaum ein anderer hat Friedl Albert das kulturelle Leben Volkachs bereichert. Zeit seines Lebens hat er sich vor allem für die Jugend-, Medien- und Kulturarbeit engagiert und wurde für sein langjähriges Wirken mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und zum Ehrenbürger der Stadt Volkach ernannt. Das schreibt die Stadt Volkach in einer Pressemitteilung.

Nun hat Friedl Albert, den viele Volkacher schon als Lehrer kannten, seine Funktion als Leiter des Theaterringes der Volkshochschule Volkach nach 65-jähriger Tätigkeit aufgegeben. Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein sowie die Leiterin der Vhs Volkach, Susanne Holst-Steppat, würdigten das Wirken Alberts. Beide dankten ihm für seinen ungebrochenen, ehrenamtlichen Einsatz und die vielen schönen Erlebnisse, die er den Theaterbegeisterten durch seine Arbeit beschert habe.

Seit 1954 gibt es in der Volkacher Volkshochschule diesen Theaterring; im Laufe der Jahre wuchs die Zahl der Mitglieder auf 52. Wie Friedl Albert bei der Verabschiedung betonte, seien in den vergangenen Jahren 83 378 Teilnehmer bei 1900 Fahrten gezählt worden. Unter seiner Leitung haben in der vergangenen Spielzeit 250 Theaterfreunde neun Vorstellungen des Mainfranken Theaters Würzburg besucht, bis die Corona-Pandemie ein jähes Ende setzte.

Sein Nachfolger ist Heinrich Kresken, der ebenfalls schon viele Jahre Mitglied des Theaterringes ist und jetzt in eine ungewöhnliche Spielzeit startet.

Die Leiterin der Vhs Volkach Susanne Holst-Steppat erläuterte, dass die Vorstellungen aufgrund der Generalsanierung des Theaters in die Außenspielstätte Theaterfabrik Blaue Halle verlegt werden. Zudem hob sie hervor, dass interessierte Bürger sich verbindlich bis zum 14. Oktober bei der Vhs Volkach anmelden müssen, um an den Fahrten des Theaterrings teilnehmen zu können.

Auskünfte und Anmeldungen über www.vhs-vo-geo.de oder unter Tel.: (09381) 40128 in der Vhs-Geschäftsstelle