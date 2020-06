Volkach vor 1 Stunde

Friedl Albert gibt Leitung des Theaterrings Volkach ab

Bis die Pandemie dem Theaterring Volkach in seinen Ausflügen zunächst ein jähes Ende setzte, haben - unter der Leitung von Konrektor Friedl Albert - in der vergangenen Spielzeit 250 Theaterfreunde neun Vorstellungen des Mainfrankentheaters in Würzburg besucht. Nach einer langen erfolgreichen 65-jährigen Theaterzeit gibt Friedl Albert nun die Leitung des Theaterrings ab. Nachfolger ist das langjährige Mitglied Heinrich Kresken, heißt es in einer Pressemitteilung.